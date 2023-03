Insgesamt werden am heutigen Handelstag keine allzu grossen Sprünge erwartet. Am Abend wird in den USA die Fed den Notenbank-Reigen eröffnen und bis dahin bleibt eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf weitere Zinserhöhungsschritte. "In einer Woche, in der bereits eine systemisch wichtige europäische Bank wie die CS unterging und eine weitere regionale amerikanische Bank in die Knie gezwungen wurde, ist die Fed-Sitzung so ziemlich das Wichtigste, was es gibt", fasste ein Händler zusammen. Am morgigen Donnerstag folgen dann die SNB und die Bank of England als weitere gewichtige Zentralbanken.