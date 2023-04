Die Märkte in China gehen am Dienstag vor der anstehenden Bilanz-Saison der Tech-Riesen in Deckung. Die Anleger warten auf Unternehmensgewinne und eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA, Europa und China, um Hinweise auf die Wachstumsdynamik und den Beginn einer Rezession in der US-Wirtschaft zu erhalten. "Es herrscht eine grosse Unsicherheit. Die Menschen wissen immer noch nicht, wie stark die Kreditvergabe der Banken durch die jüngsten Entwicklungen beeinträchtigt wurde und wann die Inflation dauerhaft ihren Höhepunkt erreichen wird", sagte Prashant Bhayani von BNP Paribas Wealth Management.