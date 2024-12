Die asiatischen Börsen sind am Dienstag nach Kursgewinnen im Technologiesektor gestiegen. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 2,1 Prozent auf 39.305,60 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 1,6 Prozent höher bei 2.757,33 Zählern. Über Nacht kletterten die Aktien aus dem Halbleiterbereich auf dem Rücken einer starken Performance ihrer US-Pendants an der Wall Street in die Höhe.