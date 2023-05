Die Nervosität im Zusammenhang mit dem US-Bankensystem belastet am Dienstag die inländischen Finanzwerte in Japan. Die US-Aufsichtsbehörden verkauften am Montag die First Republik Bank an JPMorgan Chase, um eine Bankenkrise einzudämmen. "Nicht nur in den USA, sondern auch in Japan und dem Rest des globalen Aktienmarktes herrscht ein Gefühl der finanziellen Instabilität", sagte Maki Sawada von Normura.