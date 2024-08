Am Rohstoffmarkt stiegen die Ölpreise aufgrund der Erwartung eines Rückgangs der Rohöl- und Benzinlagerbestände in den USA. Gleichzeitig befürchtet der Markt eine mögliche Ausweitung des Krieges im Nahen Osten, was zu einer Verknappung der weltweiten Ölvorräte führen könnte. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 81,09 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,6 Prozent fester bei 78,79 Dollar.