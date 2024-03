Die Börse in Shanghai verlor 0,4 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent. Chinas fünftgrösster Smartphonehersteller Xiaomi trotzte dem Trend an den chinesischen Märkten: Das Unternehmen kündigte an, noch in diesem Monat mit der Auslieferung seines ersten Elektroauto-Modells SU7 zu beginnen. Damit wagt sich Xiaomi inmitten eines brutalen Preiskampfes auf den grössten Automarkt der Welt. Die Aktien von Xiaomi stiegen im frühen Handel um sieben Prozent.