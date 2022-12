Händler sprechen von einer technischen Erholung nach den jüngsten Verlusten. Am letzten Handelstag vor Weihnachten verlaufe das Geschäft aber in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Und daran dürfte sich bis zu Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten am Nachmittag wohl auch nicht viel ändern. Viele Marktteilnehmer dürften sich schon vorzeitig in die Weihnachtsferien verabschieden, was den Markt weiter ausdünnen werde, meint ein Händler.