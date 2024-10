Die Aktien von ABB legen am Donnerstagmorgen - nach verhaltenem Start - zu und führen den SMI mittlerweile an. Um 10 Uhr stehen die ABB-Aktien 2,2 Prozent im Plus bei 50,26 Franken. Hatten sie zunächst bei Handelsbeginn noch nachgegeben, so führen sie jetzt die Gewinnerliste im Leitindex SMI an. Dieser liegt um 0,4 Prozent im Minus.