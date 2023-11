Zumindest seien die Signale der amerikanischen Notenbank wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt, so ein Marktkommentar der Online-Bank Swissquote. So hätten am Vortag verschiedene Notenbanker in den USA erneut darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht entschieden sei und daher eine weitere Zinserhöhung möglich bleibe. Auch wenn die Aktienmärkte diesem Szenario derzeit nicht recht Glauben schenken wollten, werde nun mit einer gewissen Spannung auf eine weitere Rede von Fed-Präsident Jerome Powell später in der laufenden Woche gewartet.