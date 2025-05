Die Finanzmärkte warten nun auf das Ergebnis der vorläufigen Handelsgespräche zwischen den USA und China, die am Samstag in Genf beginnen sollen. Trump sagte am Donnerstag, er rechne mit substanziellen Verhandlungen zwischen den beiden Ländern und sagte voraus, dass die US-Strafzölle auf Peking in Höhe von 145 Prozent wahrscheinlich gesenkt würden. China hat volles Vertrauen in seine Fähigkeit, mit den Handelsfragen der USA umzugehen, sagte die stellvertretende Aussenministerin Hua Chunying am Freitag.