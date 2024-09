Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nur wenig verändert in den Handel gestartet. Alle Welt wartet auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Insbesondere über die Höhe der Zinssenkung herrscht eine ungewöhnlich hohe Unsicherheit. Während der Markt einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte quasi bereits eingepreist hat, sind Ökonomen deutlich skeptischer und gehen eher von 25 Basispunkten aus. So oder so werden die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell «das Zünglein an der Waage» sein, erwarten Börsianer.