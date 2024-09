Der Schweizer Aktienmarkt startet in eine neue Börsenwoche, die von dem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geprägt sein dürfte. Die Vorgaben aus den USA für den Montag präsentieren sich verhalten. So schloss die Wall Street am Freitagabend zwar erneut klar im Plus, der Leitindex Dow Jones gab allerdings nach dem europäischen Börsenschluss noch leicht nach.