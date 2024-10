Der neue CEO Wolfgang Wienand habe in seiner vorherigen Rolle als CEO von Siegfried sehr gut gearbeitet, urteilt der zuständige Analyst. Aber wenn er an seiner Stelle wäre, würde er am Kapitalmarkttag Mitte Dezember den Verkauf des Ernährungsgeschäfts einleiten. Denn es habe die Gewinnwarnung am 23. Juli verursacht.