Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Mittwoch - einen Tag vor der Leitzinsentscheidung der SNB - also eine gewisse Zurückhaltung. Derweil sind die Vorgaben aus Übersee neutral bis positiv. So hielt sich der US-Leitindex zwar im Plus und damit auf Rekordniveau, bewegte sich im Vergleich zum Börsenschluss in Europa aber kaum. Für die Tech-Werte der Nasdaq lief es indes etwas besser, und auch in Asien profitierten die Märkte weiterhin vom Unterstützungspaket der chinesischen Notenbank.