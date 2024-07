In China verschreckten die jüngsten Inflationsdaten die Anleger: Die Verbraucherpreise in China waren im Juni zum fünften Mal in Folge gestiegen, blieben aber wegen der schwachen Nachfrage hinter den Erwartungen zurück. Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent auf 2951,72 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3442,17 Punkten.