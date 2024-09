Zahlreiche Unternehmen präsentieren sich unterdessen an der Investora-Anlegerkonferenz in Zürich. So sieht sich Meier Tobler (-0,8 Prozent) in der Phase der Normalisierung, Valiant (-0,1 Prozent) will einfacher und rentabler werden, der grösste Schweizer Baukonzern Implenia (-0,8 Prozent) sieht sich gut positioniert und die Cembra Money Bank (-0,7 Prozent) will die Investoren mit einer guten Dividende erfreuen.