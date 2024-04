Der japanische Aktienindex Nikkei ist um mehr als drei Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen. Belastend waren die Verluste des taiwanesischen Chip-Herstellers TSMC, die weitere Firmen im Chipbereich mit herunterzog. Die an der Börse in Taipeh notierten Aktien von TSMC fielen am Freitag um rund sechs Prozent. Das Unternehmen kündigte in seinen Bericht für das erste Quartal nur eine allmähliche Erholung des Chipsektors an.