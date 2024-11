Die Anleger in China halten sich am Montag vor den Präsidentschaftswahlen in den USA zurück. Die Börse in Shanghai gewinnt 0,5 Prozent auf 3289,51 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen steigt um 0,7 Prozent auf 3918,19 Punkte. In Hongkong stieg der Hang Seng Index um 0,4 Prozent.