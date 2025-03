Trump hatte am Montag angekündigt, dass die US-Zölle auf importierte Autos bald kommen werden. Doch er deutete gleichzeitig an, dass nicht alle von ihm angedrohten Zölle am 2. April eingeführt würden und einige Länder Ausnahmeregelungen erhalten könnten. Das genügte den Anlegern in den USA, um die US-Aktien nach oben zu treiben. Die asiatischen Börsen schlossen sich am Dienstagmorgen an.