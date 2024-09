Die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise im August dürften Einfluss auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed in der kommenden Woche haben. Marktstratege Jean Boivin vom Vermögensverwalter Blackrock merkte an, «dass die Markterwartungen an deutliche Zinssenkungen der Fed übertrieben sind».