Die Inflationszahlen aus der Europäischen Union (EU) und Deutschland werden in dieser Woche die Aussichten auf weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) präzisieren, während die Verbraucherpreise in China am Donnerstag die Argumente für weitere Konjunkturmassnahmen untermauern dürften. Das Hauptaugenmerk der Anleger wird jedoch auf dem US-Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag liegen. Analysten erwarten einen Anstieg um 150.000 Stellen. Dieser Ausblick könnte die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank weiter dämpfen.