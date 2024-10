Der deutsche Leitindex Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten. Am Freitag hatte er leicht fester bei 19.463,59 Punkten geschlossen. Der unerwartet kräftige Anstieg des Ifo-Index stützte zum Wochenschluss die Börsen in Europa.