«Die Messlatte für Alphabet lag so hoch, dass ein bescheidener Gewinnanstieg die Aktie nicht in die Höhe treiben konnte. Der Markt hat also keine Nachrichten, in die er investieren könnte», sagte Kyle Rodda vom Online-Finanzdienstleister Capital.com. Es gebe auch Bedenken, dass Technologieaktien zu hoch bewertet seien. «Wir müssen abwarten, was die anderen Technologieunternehmen berichten und wie die Märkte darauf reagieren.»