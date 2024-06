Die Schweizer Börse könnte am Dienstag von guten Vorgaben aus den USA getragen fester in den Tag starten. Dies nachdem der Leitindex SMI zuletzt an drei Sitzungen in Folge an Terrain eingebüsst hatte. Insbesondere Technologietitel wie Apple, Nvidia oder Applied Materials haben an der Wall Street am Montag kräftig zugelegt.