Für die US-Notenbank stehen am Mittwoch die Inflationsdaten im Fokus. Experten rechnen mit einem moderaten Anstieg. Sowohl für die Gesamtinflation als auch für die Kerninflation wird ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Bei der Kerninflation, die die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, rechnen Experten mit einem leichten Rückgang auf 3,2 Prozent. «Dies würde wahrscheinlich das Vertrauen der Fed in eine anhaltende Disinflation stärken und eine Zinssenkung im September ermöglichen», schrieben die Analysten von Barclays in einer Mitteilung. «Darüber hinaus erwarten wir einen robusten Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, was darauf hindeutet, dass der Wirtschaftsmotor, die Verbraucher, dank einer soliden Einkommens- und Vermögensbasis weiterhin widerstandsfähig ist.» Die Ergebnisse von Walmart und Home Depot in dieser Woche werden einen Einblick in die Stimmung der amerikanischen Verbraucher geben.