Gewinnmitnahmen bei den Chipherstellern und Zurückhaltung im Vorfeld einiger wichtiger Inflationsdaten belasten die asiatischen Märkte am Dienstag. Die grossen Risikoereignisse der Woche stehen erst am Freitag an, wenn die Zahlen zu den privaten Konsumausgaben in den USA - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank - und die Inflationsdaten aus der Eurozone den Handel bestimmen werden.