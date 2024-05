Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag etwas schwächer gezeigt. Offenbar waren die Händler verunsichert, weil der Dow Jones-Index am Donnerstag zwar erstmals die Marke von 40.000 Punkten übersprang, doch kurz danach deutete die US-Notenbank Fed an, dass die Zinssätze möglicherweise doch länger hoch bleiben müssen, selbst wenn die Inflation erste Anzeichen einer Entspannung zeigt. Japans Währung ist in diesem Jahr um rund 9,5 Prozent gefallen, da die Bank of Japan (BOJ) ihre Geldpolitik locker hält. Es wird vermutet, dass Tokio Ende April und Anfang Mai an mindestens zwei Tagen interveniert hat, um den Yen zu stützen, nachdem er auf Tiefststände gefallen war, die zuletzt vor mehr als drei Jahrzehnten verzeichnet wurden. «Während die schwächeren US-Daten Niedrigzinsanleihen wie dem Yen zugutekommen sollten, deutet das jüngste Kursgeschehen darauf hin, dass die japanischen Behörden mehr tun müssen, als nur zu reden, wenn sie die Spekulanten in Schach halten wollen», so Chia von Standard Chartered und fügte hinzu: «Eine Reduzierung der Anleihekäufe und weitere Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 könnten unausweichlich sein, wenn es den Behörden ernst damit ist, das Dollar-Yen-Paar nach unten zu drücken.» Die BOJ hatte am Freitag die Beträge ihrer regelmässigen Anleihekäufe unverändert gelassen, nachdem sie zu Beginn der Woche unerwartet die Käufe von Anleihen mit einer Restlaufzeit von 5-10 Jahren reduziert hatte.