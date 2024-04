Eine enttäuschende Gewinnprognose der Facebook-Mutter Meta Platforms setzt die Märkte in Asien am Donnerstag unter Druck. Geringer als erwartete Umsätze im laufenden Quartal und höhere Ausgaben liessen die Aktien von Meta im nachbörslichen Handel um 15 Prozent einbrechen und lösten einen Ausverkauf bei Technologiewerten aus. Die Börse in Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 3056,09 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 3537,33 Punkte.