Die US-Börsen sind am Dienstag mit starken Verlusten in den September gestartet. Marktteilnehmer sahen den Grund dafür vor allem in den US- Industriedaten, die schwächer ausgefallen sind als erwartet. Der Gesamtindikator für die Industriestimmung lag mit 47,2 Punkten zwar nur wenig unter dem prognostizierten Wert von 47,5 Punkten, damit aber weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Und das deutet auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hin.