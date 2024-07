Gewinnmitnahmen belasten am Dienstag die asiatischen Aktienmärkte. Im Vorfeld wichtiger Zinssentscheidungen und Notenbanksitzungen in den USA und Japan zeigten sich die Anleger zurückhaltend. Marktteilnehmer rechnen für diese Woche nicht mit einer Zinssenkung in den USA, haben aber eine Reduzierung um 25 Basispunkte für September bereits vollständig eingepreist. In Japan hingegen wird eine Zinserhöhung um zehn Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent erwartet. Zudem gehen Beobachter davon aus, dass die Bank of Japan (BoJ) Pläne für den Ausstieg aus ihrem umfangreichen Anleihekaufprogramm vorlegen wird. «Der Begriff Ruhe vor dem Sturm ist in allen Etagen zu hören», sagte Chris Weston vom Finanzdienstleister Pepperstone in Melbourne.