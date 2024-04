Konjunkturseitig rücken die US-BIP-Zahlen vom Nachmittag stärker in den Fokus. Die erste offizielle Schätzung des Wirtschaftswachstums in den USA könnte für die Börsenstimmung zu einer Herausforderung werden, heisst es etwa in einem Kommentar der UBS. Die Zahlen seien zwar rückblickend und daher nicht unbedingt direkt Auslöser für grössere Kursausschläge; sie dürften allerdings die Stärke der US-Wirtschaft im ersten Quartal unterstreichen, was nicht für grosse Zinssenkungen spricht.