Der starke US-Arbeitsmarktbericht sei aber Zeichen einer gut laufenden Konjunktur, hiess es am Markt. Der Fakt, dass es dennoch graduelle Zinsschritte nach unten geben werde, während die Wirtschaft weiter wachse, sei mehr wert als zwingend notwendige geldpolitische Lockerungen ohne Wachstum. Daher dürfte es nun auch hierzulande zu einer Gegenbewegung kommen, heisst es weiter. Zudem beginnt nun allmählich die Bilanzsaison zum dritten Quartal. Der Aromen- und Riechstoffkonzern wird am Donnerstag als erstes SMI-Unternehmen seine Umsatzzahlen präsentieren. Am Freitag geht dann in den USA mit den Zahlen von JPMorgan, Bank of New York und Wells Fargo die Berichtsaison los.