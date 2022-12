Im Dax zeichnet sich ein ruhiger Wochenstart ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex stabil auf 14'529 Punkte. In der Vorwoche hatte er nur um wenige Punkte die neunte Gewinnwoche in Serie verpasst, obwohl er am Freitag zwischenzeitlich mit 14'584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Orientierungsmarke nach oben bleibt das damalige Zwischenhoch bei 14'709 Punkten. Deutlichere Gewinne gibt es am Morgen in China und vor allem Hongkong. Hier hofften die Anleger auf die Lockerung der strikten Corona-Politik, sagte ein Börsianer. An der Wall Street hatte sich nach dem Kurssprung zur Wochenmitte vor dem Wochenende eher wenig getan.