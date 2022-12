"Nach einer weiteren Runde von Wirtschaftsdaten sieht es nicht so aus, als werde die US-Wirtschaft in absehbarer Zeit in eine Rezession abrutschen", konstatierte Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda. So wuchs einer dritten Schätzung zufolge das Bruttoinlandsprodukt im Sommer etwas stärker als zuvor mitgeteilt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben zudem unter den Erwartungen. Wenig Beachtung fand indes der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren, der im November zum neunten Mal in Folge rückläufig war und im Vergleich zum Oktober um 1,0 Prozent fiel. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet.