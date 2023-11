An der Schweizer Börse neigt sich die letzte Berichtssaison in diesem Jahr so langsam ihrem Ende zu. Von den SMI-Firmen steht in dieser Woche lediglich Alcon mit Q3-Zahlen auf der Agenda. Zudem wird die Versicherungsgruppe Zurich am Donnerstag noch ihren Investorentag abhalten. Daneben stehen noch einige bekanntere Firmen wie etwa Baloise, EFG, Flughafen Zürich und SoftwareOne auf der Agenda. Makroseitig werden am Dienstag die Inflationszahlen für den Oktober publiziert und am Freitag BFS-Zahlen zur Industrieproduktion.