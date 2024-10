Die wachsende Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr von Ex-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus und die damit verbundene Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen belasteten am Donnerstag die Stimmung der Anleger in Asien. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,1 Prozent auf 38'154,25 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent tiefer bei 2631,50 Punkten. Die Börse in Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 3280,20 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,9 Prozent auf 3936,72 Punkte. Die kurzfristigen Ereignisrisiken spiegelten sich erst jetzt in den Vermögenspreisen wider, sagte Kyle Rodda, Senior Analyst bei Capital.com. «Händler nutzen die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen und in Bargeld umzuschichten.»