Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften weiter in Rekordlaune bleiben. Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Der deutsche Leitindex war am Dienstag bis auf ein Allzeithoch von 16.551,34 Punkten geklettert und hatte mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 16'533,11 Zählern geschlossen.