Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Eine deutlich rückläufige US-Inflation hatte an den Börsen am Mittwoch die Kurse getrieben. Der Dax hatte 1,5 Prozent auf 16'023 Punkte gewonnen. An der Wall Street hatten die Indizes ebenfalls zugelegt.