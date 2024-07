Am Schweizer Aktienmarkt könnte es nach dem klaren Minus vom Vortag also auch am Freitag weiter runtergehen. Der US-Index Dow Jones ist zumindest am Donnerstagabend im Vergleich zum Europa-Schluss noch deutlich zurückgefallen. Auch der techlastige Nasdaq schloss wieder im Minus, legte jedoch nach dem hiesigen Börsenschluss etwas zu. Ungeachtet ihrer jüngsten Schwäche notieren die US-Börsenbarometer jedoch nicht weit unterhalb ihrer Bestmarken, die sie die vergangenen Tage erreicht hatten.