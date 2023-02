Geopolitische Sorgen vor dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine und Konjunkturdaten lassen Anleger an Europas Börsen in den Rückwärtsgang schalten. Der Dax gab am Dienstag um bis zu 1,2 Prozent auf 15'287 Punkte nach. Sein europäisches Pendant EuroStoxx50 büsste in der Spitze 1,4 Prozent auf 4210 Zähler ein. "Fundamental geht es immer noch um die Frage, ob eine Rezession, wenn sie denn jetzt vermieden werden kann, vielleicht später in diesem Jahr sich doch noch zeigen wird", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Brokerhaus CMC Markets.