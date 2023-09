Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich aktuell eine negative Bilanz für das dritte Quartal ab. Nach Ansicht einiger Experten spricht derzeit auch nichts dafür, sich verstärkt am Markt zu engagieren. «Wer jetzt kauft, greift also sprichwörtlich in das fallende Messer», sagt ein Marktexperte. Denn das sonst typische jahreszeitliche Muster könnte die Anleger in diesem Jahr im Stich lassen. Im Schnitt habe der Markt in den ersten Oktobertagen oft ein Tief ausgebildet, um dann ein Jahresendrally zu starten. «Dieses Muster wird in diesem Jahr jedoch überlagert vom Präsidentschaftszyklus in den USA.» In Vorwahljahren sei bis Ende November mit neuen Tiefs und einer schwachen Entwicklung zu rechnen, bevor zum Jahresende eine Rally starten könnte.