Das Geschäft verlaufe bis auf wenige Spezialsituationen bei eher dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Zu den Besonderheiten zählt in erster Linie die UBS. Die Grossbank hat alle Garantien im Zusammenhang mit der CS-Übernahme aufgelöst, was am Markt sehr gut ankommt. Zudem kommt es zu einer Übernahme. Der Traditionskonzern Von Roll erhält einen neuen Besitzer aus Deutschland.