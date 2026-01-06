Am Vortag hatte das wichtige Industriemetall erstmals die Marke von ​13.000 Dollar übersprungen. Neue Störungen in Minen ‌und die Furcht vor regionalen Verwerfungen ‌infolge der US-Zölle stützten den Markt, sagten Händler. Die Sorgen um das Angebot wurden durch einen Streik in der Kupfer- und Goldmine Mantoverde von Capstone Copper in Nordchile angeheizt. Zudem berichtete die ⁠chinesische Tongling Nonferrous Metals Group am Sonntag von einer Verzögerung bei der Inbetriebnahme der zweiten Phase ihrer Mine in Ecuador. Händler verwiesen zudem ​auf eine regionale Verlagerung der Bestände wegen der ‌Sorge vor US-Zöllen.