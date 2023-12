Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,05 Prozent tiefer bei 11'126 Punkten. Die US-Börse startete am Montag, wie auch der Handel in Europa, gemächlich und mit etwas festeren Notierungen in die neue Börsenwoche. Die Anlegerinnen und Anleger blicken gespannt auf die kommenden, geldpolitischen Entscheidungen. Am Mittwochabend verkündet die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid, gefolgt von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.



Am Dienstag dürften die jüngsten Angaben zur Entwicklung der Konsumentenpreise in den USA Hinweise dazu liefern, wohin die Reise in der US-Geldpolitik gehen könnte. Schliesslich bieten die Inflationsdaten, die sich zuletzt klar abgeschwächt haben, eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Notenbanker. Ansonsten stehen kaum wichtige Termine auf der Agenda.



Auch in der Schweiz ist gemessen an den Wirtschaftsnews ein ruhiger Tag zu erwarten. Nach Börsenschluss wird lediglich der Flughafen Zürich die Verkehrszahlen zum Monat November veröffentlichen.