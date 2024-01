Die Berichtssaison der in der Schweiz kommt diese Woche richtig in Gang. Mit Givaudan am Donnerstag sowie SGS und Lonza am Freitag werden drei grössere Firmen die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 präsentieren. Am meisten interessiert dabei wie üblich deren Einschätzung der Entwicklung in den kommenden Monaten. Zum Start der Woche werden mit Autoneum und Belimo zwei Industriefirmen aus der zweiten Reihe ihre Umsatzzahlen vorlegen.