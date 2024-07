Die Aussicht auf in absehbarer Zeit sinkende Leitzinsen in den USA hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt abrupt einen Favoritenwechsel bei den Anlegern ausgelöst. Technologiewerte, die im frühen Handel noch auf Rekordniveau notiert hatten, gerieten deutlich unter Druck, während Nebenwerte in der Gunst der Investoren spürbar stiegen. Auslöser dafür waren neue Inflationsdaten, die etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen waren. In den USA hatte sich der Preisauftrieb im Juni stärker abgeschwächt als gedacht. Nun wird an den Finanzmärkten verstärkt damit gerechnet, dass die Notenbank im weiteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen senkt.