Die Erwartung länger hoch bleibender Zinsen der US-Notenbank Fed hatte die Rendite der zehnjährigen US-Bonds am Mittwoch auf ein Vier-Wochen-Hoch von 4,624 Prozent getrieben. Die japanischen Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit rentierten mit 1,084 Prozent und lagen damit knapp unter dem Allzeithoch von 1,09 Prozent im November 2011. Am Freitag lagen die Renditen bei 4,562 und 1,074 Prozent. Die Anleger in China wagten sich in Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten dagegen kaum aus der Deckung. Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierten knapp im Plus.