Der Bergbaukonzern Glencore hat den Verkauf der australischen Cobar-Kupfermine (CSA-Mine) abgeschlossen. Käufer ist wie im März 2022 bekannt gegeben die amerikanische Metals Acquisition Corp (MAC) mit Sitz in Texas. Glencore erhält laut einer Mitteilung vom Freitag nun 775 Millionen US-Dollar in bar sowie 100 Millionen US-Dollar in Aktien an MAC, die an der New Yorker Börse NYSE kotiert sind. Dadurch hält Glencore einen Anteil von 20,6 am Aktienkapital der Amerikaner.