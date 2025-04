Doch laut Russ Mould vom Vermögensverwalter AJ Bell hoffen die Anleger weiterhin, dass Vertreter verschiedener Länder versuchen werden, ein Handelsabkommen mit den USA zu erreichen. Fast 70 Staaten haben sich dem US-Präsidialamt zufolge um Verhandlungen über die angedrohten Import-Zölle bemüht. Abkommen seien möglich, wenn sie das Handelsbilanzdefizit der USA reduzierten und dem amerikanischen Arbeiter nützten, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, am Dienstag in Washington. Teil solcher Gespräche würde auch die Militärpräsenz der USA in den jeweiligen Staaten sein. Trump gehe aber davon aus, dass die Zölle am Mittwoch wie geplant in Kraft treten würden.