Im Fokus der Marktteilnehmer bleibt die Geldpolitik. Nach der Fed und der EZB in der vergangenen Woche werden am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE) ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Die SNB dürfte laut Ökonomen der CS den Leitzins bis Ende Jahr um mindestens 25 Basispunkte erhöhen. Allianz Global Investors rechnet gar mit 50 BP. Dies sei am Markt auch eingepreist und dürfte daher auch keine Turbulenzen auslösen. Das Fed hatte in der vergangenen Woche eine Zinspause eingelegt, aber weitere Zinsschritte nicht ausgeschlossen. Die EZB hatte dagegen wie erwartet den Leitzins erneut abgehoben und eine weiterhin restriktive Geldpolitik signalisiert.